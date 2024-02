Daniel Bragança não esquece exigência do antigo capitão: «Levei uma dura do Nani»

Nem com transferidor Quem ganhou no bowling?



Daniel Bragança foi o convidado no programa 'ADN de Leão' transmitido na Sporting TV, e entre alguns segredos recordou um episódio onde sentiu na pele a exigência de Nani que, na época, era o capitão."Estava com o Luís Maximiano a ver vídeos no YouTube a rir quando ouvimos bater na parede. Não ligámos e depois ouvimos um estouro na porta onde apareceu o Nani com uma cara. Levei uma dura de Nani e se pudesse meter-me num buraco...", lembrou o médio que abordou a marcação dos livres: "O Nuno Santos é um fominha que quer sempre bater os livres e os penáltis. Já o Pote se lhe disser que estou confiante deixa-me marcar".Resta ainda assinalar que o futebolista passou a final da tarde do Carnaval a vibrar com a vitória da equipa de Andebol sobre os romenos do Dínamo de Bucareste por 35-33, na tribuna, onde estava também o treinador dos sub-23, João Pereira.