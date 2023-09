Daniel Bragança otimista para jogo com o Sturm Graz: «O mister preparou-nos da melhor forma»

Daniel Bragança já sabe se vai ou não jogar amanhã... mas não diz! Em entrevista à Sport TV, o jovem médio do Sporting assumiu que Rúben Amorim já comunicou à equipa o onze titular para o jogo de quinta-feira com o Sturm Graz na Liga Europa (20 horas), mas 'passa a bola' ao treinador na hora de anunciar quem joga ou não naquele que considera ser um "jogo muito complicado"."O mister preparou-nos da melhor forma, sabemos o que temos de fazer para um bom jogo", afirmou não escondendo a ambição de um bom resultado. "Estamos mais focados em passar a fase de grupos e a pensar no jogo de amanhã para entrar bem, a ganhar", atirou.E sublinhou: "Estando no Sporting temos de olhar para cada jogo para vencer, mas como disse o mister há que focar no campeonato mas também na Europa".Sobre a sua recuperação, Bragança recordou as dificuldades da pré-época mas que já ficaram para trás. "O joelho já se habituou à carga e agora já estou a 100%".