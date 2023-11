Daniel Bragança poupado no treino do Sporting e em dúvida para o jogo com a Atalanta

Daniel Bragança foi poupado no treino do Sporting e está em dúvida para o jogo com a Atalanta. O médio queixa-se de um traumatismo na anca esquerda e só realizou tratamento. Mas a mazela não é grave, é possível que seja reintegrado no treino de quarta-feira e, nesse caso, será chamado para a partida relativa à 5.ª jornada da Liga Europa. Fora das contas está Fresneda, a recuperar de uma operação do ombro esquerdo.Amanhã os leões treinam às 10h00, na Academia, e no final da sessão Rúben Amorim irá divulgar a lista de convocados. Em seguida a comitiva irá rumar para Beja, de onde partirá em voo privado para Itália.Já em Bérgamo, Rúben Amorim e um jogador farão a habitual antevisão da partida com a Atalanta, às 18h45 (hora de Portugal continental).