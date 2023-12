Daniel Bragança reintegrado no treino do Sporting

Daniel Bragança está recuperado de um traumatismo na anca esquerda e foi este domingo reintegrado no treino realizado pelo plantel do Sporting, na Academia. O médio regressa assim ao leque de opções para o último jogo da fase de grupos da Liga Europa, frente ao Sturm Graz, que será disputado na quinta-feira, em Alvalade, pelas 20 horas.Ainda entregues ao departamento médico continuam St. Juste (entorse na tibiotársica esquerda), Fresneda (operado ao ombro esquerdo) e Rodrigo Ribeiro (lesão muscular). Em relação à sessão de trabalho, como é habitual após os jogos, os titulares em Guimarães só fizeram exercícios de recuperação enquanto os restantes elementos trabalharam no relvado, sob as ordens de Rúben Amorim. Os leões folgam na segunda-feira e iniciam a preparação do jogo com a formação austríaca no dia seguinte.