Daniel Bragança: «Sabíamos que tínhamos de entrar fortes»

Titular diante do Sturm Graz , numa vitória do Sporting por 3-0, Daniel Bragança enalteceu a forma positiva como o leão entrou em campo, algo que acabou por ser decisivo."Sabíamos que tínhamos de entrar fortes depois do último jogo para vencer e esperar o resultado da Atalanta. Fomos pressionantes, vencemos e foi justo. Fizemos uma boa exibição, sabíamos dos pontos fortes do Sturm Graz. Fizemo-lo da melhor maneira. Marcámos 3 golos, foi uma vitória justa e bem conseguida. Tínhamos de entrar para vencer como fazemos sempre. O foco estava no Sturm Graz. Era o jogo mais importante, o de hoje", disse, à SportTV.De olho no que aí vem, o médio foi curto: "Amanhã é recuperação e depois preparar da melhor maneira [o jogo com o FC Porto].""Estávamos concentrados no jogo de hoje. Fomos profissionais, sabíamos que vínhamos de uma derrota e tínhamos de reagir e entrar forte para ganhar. Foi o que fizemos e acabámos por fazer uma boa exibição.""Sabemos que ficando no 2.º lugar podíamos apanhar uma equipa que descesse da Liga dos Campeões, mas quando sair no sorteio vamos preparar-nos da melhor maneira. Agora é pensar no campeonato.""Agora é descansar, amanhã fazer recuperação e depois treinar da melhor maneira para chegarmos ao jogo do campeonato contra o FC Porto da melhor forma.""O Sporting tem que entrar para vencer como em todos os jogos."