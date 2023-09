Daniel Bragança: «Se é possível fazer melhor? Estamos cá para tentar»

Daniel Bragança reconhece que a equipa está avisada dos perigos que pode encontrar amanhã frente ao Sturm Graz, na Liga Europa (20 horas). À SIC Notícias, o jovem médio dos leões sublinhou que a edição do ano passado está... "no passado" e que o foco é no jogo da Áustria."É um adversário que se sente muito confortável a jogar em casa, muito competitivo e num estádio muito difícil… O míster alertou-nos bem para as dificuldades que vamos ter e acho que estamos preparados para o jogo.""Claro que sim. As vitórias trazem confiança para um grupo, este grupo tem muita qualidade e estamos a conseguir demonstrar isso mesmo. Espero que amanhã não seja diferente.""O ano passado é o ano passado, ou seja, estamos apenas focados nesta fase de grupos, neste novo ano e principalmente no jogo de amanhã. Se é possível fazer melhor? Claro que sim. Estamos cá para tentar."