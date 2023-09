Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Daniel Eime assina o retrato de José Alvalade no estádio do Sporting: «Está a ser o meu maior desafio» Record falou em exclusivo com o artista que nunca tinha trabalhado a uma altura equivalente a oito andares





• Foto: Vítor Chi