Depois de Quaresma e Nani há outro ex-leão que vê o filho reforçar a formação do Sporting

O Sporting continua a preparar o futuro e neste caso garantiu para a sua formação mais um médio, que fará parte da equipa de sub-14. E qual a curiosidade aqui? O facto de se tratar de Martim Martins, filho de Carlos Martins, um ex-leão que fez a formação de verde e branco, cores com as quais também realizou a estreia no futebol sénior (fez 98 jogos pela equiopa principal, apontando um total de 13 golos).Da geração de 2010, Martim, de 13 anos, é o mais recente rebento de craque a rumar a Alcochete, depois de Ricky Quaresma, filho de Ricardo Quaresma se ter juntado ao Sporting em 2019 , e Lucas Cunha, filho de Nani, ter seguido caminho idêntico, mas já em 2023