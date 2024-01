Deslocação do Sporting a Vizela valeu quase 3 mil euros de multas à SAD

A deslocação do Sporting a Vizela, no passado dia 18, a contar para a 18ª jornada do campeonato, valeu quase 3 mil euros (2.820€) em multas à SAD dos leões, como revelou o habitual mapa de castigos publicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.Este valor divide-se entre a deflagração de pirotecnia (1.910€) e o comportamento incorreto do público (mais 918€), nomeadamente os insultos dos adeptos visitantes ao clube visitado. Um deles, confirma o relatório, foi retirado do recinto pelas forças de segurança.