Dias da Cunha homenageado nos Prémios Stromp: «Apesar da cegueira, não perco um jogo do nosso Sporting»

Um dos pontos altos da gala dos Prémios Stromp, realizada esta terça-feira, foi o momento em que António Dias da Cunha, presidente dos leões entre agosto de 2000 e outubro de 2005, foi alvo de um devido tributo por parte do Grupo Stromp, recebendo o prémio 'Especial Gratidão'.Na impossibilidade de estar presente na gala que decorreu no Sheraton, em Lisboa, o antigo presidente dos verdes e brancos viu os seu filho, Alexandre, acompanhado da neta, Joana, subirem ao palco, onde transmitiram a mensagem do ex-líder leonino que conquistou um título nacional do clube em 2001/02. De forma emocionada, o filho de Dias da Cunha expressou o estado espírito do pai, orgulhoso por receber a distinção do Grupo Stromp."Boa noite a todos! Infelizmente, os meus 90 anos, aliados a uma cegueira que vivo no dia-a-dia, colocam dificuldades à minha mobilidade. Se não fosse isso, teria gosto e honra em participar neste bonito evento e voltar a ver-vos. Apesar da cegueira total, não perco um jogo do nosso Sporting. Coloco os auscultadores e acompanho cada jogo. O meu coração já não aguenta tanta adrenalina. Foi com enorme prazer e satisfação que recebi a notícia de que me foi atribuído o prémio Stromp e estou grato pela vida me ter proporcionado a oportunidade de servir o Sporting e agradeço a todos os que me ajudaram. Quem mantém a chama do Sporting acesa ajuda a lutar contra desafios e adversários, continuando a alcançar várias conquistas que o clube tem proporcionado aos nossos enormes adeptos. Muito obrigado!", foi transmitido pelos familiares.Uma mensagem que mereceu uma grande ovação por parte dos cerca de 250 convidados presentes na sala, com o legado de Dias da Cunha nos verdes e brancos a merecer aplausos de pé por parte de várias personalidades ligadas ao Sporting.