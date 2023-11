Dier lembra Sporting e Portugal: «Um dia vou regressar de vez»

De volta a Portugal de forma breve para participar na Web Summit que decorre esta semana em Lisboa, Eric Dier abordou a sua carreira como futebolista profissional, além da perspetiva para o seu trajeto mais a longo prazo. Nesse sentido, questionado sobre a sua ligação ao Sporting, clube onde foi formado, e também Portugal, o internacional inglês de 29 anos apontou a um regresso às origens, provavelmente após terminar a carreira ao alto nível."Vou regressar de vez, um dia. Quase de certeza vou voltar aqui para viver quando acabar a carreira. Se é para jogar não sei, no futebol nunca se sabe o que se vai passar de um dia para ao outro. O Sporting vai ser sempre o meu clube, a minha casa. É o meu único clube, onde passei dos 8 aos 20 anos. E Portugal também é a minha casa", começou por assumir o central do Tottenham, o qual ainda tentou assistir, mas sem sucesso, ao recente dérbi entre Benfica e Sporting."Acompanho sempre o Sporting, o clube e o futebol. É o meu clube, é normal seguir sempre. Em Inglaterra é muito difícil - e no dérbi estava a falar com o Vertonghen à hora do jogo sobre isso -, encontrar um canal que desse o jogo. Não consegui ver", lamentou.Além disso, Eric Dier foi ainda confrontado com as notícias que ligam Rúben Amorim ao interesse de vários clubes ingleses nas últimas épocas, com o Manchester United a surgir mais recentemente na lista, um cenário sobre o qual o defesa inglês não se quis alongar. "Não tem nada a ver comigo, não posso comentar", referiu.A atravessar um bom momento no Tottenham, que luta pelos primeiros lugares na Premier League, à imagem do Sporting no campeonato português, Dier ainda abordou a corrida pelo títulos em ambas as competições. "Ainda vamos no inicio, é uma longa caminhada. Já sou experiente para saber que tudo é possível", concluiu.