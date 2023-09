Copenhaga pode comprar Tanlongo por 5,5 milhões de euros

Tanlongo foi, por empréstimo do Sporting, e no negócio foi incluída uma opção de compra, o que, no final da época, permite aos dinamarqueses comprarem o médio por 5,5 milhões de euros, sabeA despeito de a imprensa daquele país ter noticiado que os clubes acordaram uma opção de compra de 35 milhões de coroas dinamarqueses, o que representa uma quantia ao redor de 4,6 M€, ao que foi possível apurar pelo nosso jornal o montante é um pouco mais alto, na casa dos referidos 5,5 M€. O Sporting, recorde-se, adquiriu Tanlongo a custo zero, em dezembro passado, depois de ter terminado contrato com o Rosario Central.Em pouco mais de 6 meses em Alvalade, o jogador argentino, de 20 anos, realizou 14 jogos pelo Sporting, sem nunca ter sido titular.