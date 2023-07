Diogo Martins assina contrato profissional: «Rúben Amorim foi um dos fatores que mais pesou em vir para o Sporting»

É um jovem avançado de 16 anos e acaba de assinar contrato profissional com o Sporting. Diogo Martins admite que Rúben Amorim fez a diferença no momento de escolher o futuro clube."O míster Rúben Amorim foi um dos fatores que mais pesou em vir para o Sporting CP, pela aposta dele nos jovens. Recentemente, muitos jovens têm aparecido na equipa A e espero ser um deles nos próximos anos", disse Diogo Martins aos meios do clube, após formalizara ligação aos leões.Na equipa principal está, também, uma das principais referências do ponta-de-lança. Pote é um médio ofensivo de características especiais e Diogo Martins inspira-se na capacidade de finalização do transmontano. "Pela forma como joga a pelos golos que marca, porque sou um jogador que gosta de marcar muitos golos e isso inspira-me bastante", refere.No momento de dar o passo em frente, com a assinatura do primeiro contrato profissional, Diogo Martins reconhece que "é uma grande responsabilidade representar o Sporting CP com um contrato profissional. É um sentimento de conquista e vou à procura de mais", prometeu o jogador, que na última temporada marcou 20 golos entre os sub-16 e os sub-17. "É um sentimento inexplicável. O Sporting CP é um clube muito grande e marcar um golo por este clube tão grande é um sentimento muito bom", admite.