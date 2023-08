Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Diogo Queirós conhece bem Fresneda, alvo do Sporting: «Demonstra tranquilidade e postura fantásticas» Central português, atualmente no Farul, partilhou balneário com o lateral espanhol no Valladolid em 2021/22





• Foto: Getty Images