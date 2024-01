Diogo Travassos já foi operado ao joelho direito e iniciou o respetivo processo de recuperação que o vai deixar fora dos relvados até ao início da próxima temporada. O jovem lateral, recorde-se, estava a treinar no plantel principal sob as ordens de Rúben Amorim quando voltou a lesionar-se numa sessão de trabalho realizada logo no início do ano.Os últimos meses não foram fáceis para o jovem que, após a final da Youth League de 2023, se lesionou também no joelho direito e passou meses a recuperar após a primeira operação. Quando tudo parecia voltar à normalidade e chegou a ser convocado por Rúben Amorim, o infortúnio voltou a bater à porta de Diogo Travassos, que vai ser obrigado a recomeçar do zero.