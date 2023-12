Diogo Travassos volta aos treinos no Sporting B: «Foram oito meses de paragem»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diogo Travassos é um dos jogadores mais promissores da Academia mas, aos 19 anos, viu a sua evolução travada por uma lesão no joelho direito que o levou a mesmo a ser alvo de uma intervenção cirúrgica. Já recuperado e a ganhar ritmo, o lateral fez um balanço dos últimos meses em que se limitou a ver os colegas a jogar."É sempre difícil estar de fora pois foram oito meses de paragem, uma lesão longa, mas felizmente consegui acompanhar a equipa. Sofri muito pois queria estar lá dentro a ajudar e dar o meu contributo", afirmou o jovem, à Sporting TV. Recorde-se que o defesa não joga desde 1 de março de 2023, quando foi titular na goleada frente ao Ajax (5-1), numa partida relativa à Youth League.O jogador ainda aproveitou a oportunidade para fazer a antevisão do encontro da equipa B frente ao Atlético que se vai disputar na quinta-feira. "Vimos de um jogo bom e conseguido em que cumprimos os objetivos. Agora segue-se o Atlético que é uma equipa muito forte e experiente. Todas as equipas da Liga 3, quando jogam contra o Sporting, dão sempre tudo e acredito que será um jogo bom", assegurou.