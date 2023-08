Diomande convocado para a seleção da Costa do Marfim

Diomande é a grande novidade da lista de convocados da Costa do Marfim para os jogos com Lesoto (9 de setembro) e Mali (12 de setembro). O anúncio foi feito há poucos minutos pelo selecionador Jean-Louis Gasset.Recorde-se que no final do jogo com o Famalicão, Rúben Amorim deixou em aberto a oportunidade de perder o central devido à CAN que se vai realizar em janeiro de 2024... na Costa do Marfim.