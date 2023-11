Diomande convocado para os compromissos da Costa do Marfim

Ousmane Diomande foi convocado para os próximos compromissos da seleção da Costa do Marfim, sendo assim ausência nos trabalhos do Sporting durante o período da pausa internacional para a janela de seleções. A federação costa-marfinense anunciou a lista de convocados nas redes sociais, com o central do Sporting a figurar no lote elaborado por Jean-Louis Gasset.A seleção da Costa do Marfim tem encontros agendados diante de Seychelles (dia 17) e Gâmbia (dia 20), ambos a contar para a qualificação africana para o Mundial'2026.Recorde-se que Diomande tem sido presença regular nas últimas chamadas da seleção principal da Costa do Marfim, tendo alinhado como titular nos particulares que ocorreram na mais recente janela internacional de seleções.