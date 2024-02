Diomande convocado, St. Juste fora e um regresso à equipa B: Amorim desfaz as dúvidas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rúben Amorim levantou este domingo o véu sobre as opções que tem para o jogo com o Moreirense, partida da 22.ª jornada da Liga Betclic agendada para amanhã em Moreira de Cónegos (20H15)."St. Juste ainda não vai ser convocado, acho que precisa de treinar mais tempo. Ousmane [Diomande] veio bem e vai ser convocado; não está apenas na luta com o Quaresma, pode jogar em outras posições. Vamos ter vários jogos e vai haver rotação", atirou em conferência de imprensa, tirando outra dúvida sobre a 'coqueluche' Rafael Nel: "Vai jogar pela equipa B. Não queremos parar a formação e o momento dele. Por todos aspetos, achamos melhor deixar o Nel jogar pela equipa B".