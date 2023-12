Diomande: «Cristiano Ronaldo é um exemplo»

Começou num pequeno clube de Abidjan, na Costa do Marfim, e mudou-se para o FC OSA (Olympic Sport Abobo), onde jogou vários anos. Apesar de ser central, Diomande cresceu com uma referência no extremo oposto do campo. "Gosto muito do Cristiano Ronaldo, embora não joguemos na mesma posição, mas ele é um exemplo. Admiro o percurso dele e tudo aquilo que ele tem alcançado no futebol", assume o defesa, de 20 anos, em entrevista à edição desta semana do jornal ‘Sporting’.Após cumprir a formação no seu país, Diomande agarrou com as duas mãos a oportunidade de fazer testes no Midtjylland. Estávamos em 2021 e, a partir daqui, tudo aconteceu muito depressa: foi emprestado ao Mafra e passados seis meses chegou ao Sporting.As impressões do clube de Alvalade não podiam ser melhores. "É um grande clube, tem adeptos fantásticos e todas as pessoas são incríveis aqui. Digo isto a toda a gente que me pergunta sobre o Sporting. Acho que aqui todos os jogadores são felizes porque encontram ótimas condições e são bem-recebidos", refere Diomande.Quando já muito se fala do interesse de grandes clubes europeus, como o Arsenal ou o Chelsea, o balanço do primeiro ano de leão ao peito é "muito positivo"."Jogar no Sporting é um privilégio enorme por isso estou a aproveitar todos os momentos, todos os treinos e todos os jogos da melhor maneira. Sinto-me bem aqui e a crescer, mas acho que ainda tenho muitas coisas a melhorar. Portanto, tenho de continuar a trabalhar e a evoluir", salienta o central, orgulhoso por ter recebido o Prémio Revelação do Ano, do Grupo Stromp. "Estou muito feliz no Sporting. Sinto que toda a gente aqui dentro me apoia e me ajuda a evoluir e isso é muito importante."De resto, diz, "Portugal é um dos melhores países da Europa" para viver, com um "clima que faz lembrar África". "Por isso, sinto-me em casa. Sinto-me muito confortável aqui, também gosto muito da comida portuguesa e já percebo algumas coisas que dizem quando falam mais devagar. Mas ainda não digo mais do que uma ou outra palavra. Tenho de melhorar, quero falar mais", admite.