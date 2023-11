Diomande destaca a conquista do 2.º lugar do Sporting: «Conseguimos a qualificação»

Diomande, tal como Gonçalo Inácio , considerou que o Sporting merecia mais que o empate registado com a Atalanta numa partida que definiu os dois clubes que garantiram os primeiros lugares do grupo D."Foi um bom jogo que já saberíamos que seria difícil. Nós merecíamos ganhar, mas o mais importante foi termos conseguido a qualificação", afirmou o central, à Sport TV, onde garantiu que a equipa já está a pensar no futuro: "Este jogo acabou e agora vamos pensar no próximo. Temos de voltar ao trabalho para regressarmos ainda mais fortes".