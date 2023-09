Diomande e António Silva no lote dos futebolistas mais promissores no Mundo

Vistos como dois promissores centrais no panorama do futebol português, Ousmane Diomande e António Silva vêem a sua qualidade ser reconhecida também fora de portas, neste caso através de uma revista conceituada como é a 'FourFourTwo'. Isto porque, num artigo publicado no seu site, a publicação aponta os dois defesas para o top-10 de futebolistas mais promissores no futebol mundial.Mais concretamente, a 'FourFourTwo' inclui Diomande e António Silva no lote de 10 jogadores com maior qualidade e potencial na categoria de sub-19. Os dois centrais de 19 anos de Sporting e Benfica, respetivamente, estão inseridos numa lista que apresenta ainda nomes consagrados, tais como Gavi (Barcelona), Zaire-Emery (PSG), Lamine Yamal (Barcelona), Arda Güler (Real Madrid), Evan Ferguson (Brighton), Enrick (Palmeiras), Gabriel Moscardo (Corinthians) e Alejandro Balde (Barcelona).