Diomande e Gyökeres em pleno no regresso do Sporting ao trabalho

O Sporting regressou na manhã desta quinta-feira ao trabalho, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, com boas notícias. Diomande e Gyökeres treinaram no relvado às ordens de Rúben Amorim, apurou, pelo que podem ser opção para o duelo com o Farense, no sábado, como antecipámos.Diomande, recorde-se, foi substituído nos minutos finais da receção ao Rio Ave, com queixas no joelho direito, mas os exames médicos posteriormente realizados despistaram qualquer lesão. Por outro lado, Gyökeres foi suplente não utilizado, consequência de uma pancada no joelho direito, sofrida no jogo anterior, com o Sturm Graz, na Áustria. Contudo, os problemas de ambos estão já ultrapassados.Quer isto dizer que no boletim clínico continua St. Juste, de fora desde início da época, e João Muniz e Afonso Moreira.Os leões voltam a pisar o relvado da ala profissional esta sexta-feira, às 10 horas. Rúben Amorim fará a antevisão ao encontro com o Farense às 13h45, no Auditório Artur Agostinho, em Alvalade.