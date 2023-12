Diomande jogou e... encareceu: fatura já vai nos 9,5 milhões de euros

Diomande celebrou o 20.º aniversário em estilo, com a titularidade e o 30.º jogo com pelo menos 45’ no Sporting. E qual é a relevância desta partida? É que o central cumpriu a primeira de três tranches de objetivos individuais que os leões acordaram com o Midtjylland e encarece em 1,5 M€.Assim, a sua fatura ascende a 9,5 M€ (7,5 M€ fixos, mais 2 M€ em objetivos).