Diomande: «Muito feliz pelo meu primeiro golo na seleção»

Concentrado nos trabalhos da seleção da Costa do Marfim, que prepara a participação na CAN, Diomande partilhou este domingo nas redes sociais a felicidade por ter apontado o seu primeiro golo ao serviço dos Elefantes, na vitória por 5-1 sobre a Serra Leoa, no sábado."Muito feliz pela vitória e pelo meu primeiro golo na seleção", publicou o central do Sporting, no Instagram, ele que abriu caminho ao triunfo, com um golpe de cabeça eficaz, na sequência de livre.A estreia a marcar pela Costa do Marfim vem contribuir para aguçar ainda mais o apetite dos tubarões ingleses pelo defesa de 20 anos.Comonoticiou esta tarde, o Newcastle estará mesmo a preparar uma proposta para apresentar ao Sporting nesta janela de mercado.Diomande fará o seu primeiro jogo na Taça das Nações Africanas no próximo dia 13, contra a Guiné-Bissau.