Diomande no topo da CAN

Diomande entra hoje em ação na CAN, naquela que será a estreia (20h00) da Costa do Marfim, frente à Guiné-Bissau, e o central do Sporting terá a oportunidade de ser observado numa montra continental. Clubes como Chelsea e Arsenal estão muito atentos e deverão tirar notas do defesa, cuja cláusula é de 80 M€.





Ontem, Diomande foi destacado como o quarto jogador na CAN com maior valor de mercado (40 M€), atrás de Osimhen (110), Hakimi (65) e Kudus (45).