Diomande nomeado para prémio pela Global Soccer Awards

A Global Soccer Awards anunciou os candidatos para eleição do jogador jovem mais promissor, um prémio patrocinado pela Power House e, na lista surge o nome do defesa do Sporting, Diomande. O jogador leonino já é titular na equipa orientada por Rúben Amorim aos 19 anos e, recentemente, somou a primeira internacionalização pela Costa do Marfim.Numa altura em que está a negociar a renovação com o Sporting apesar de ter contrato até julho de 2027, o defesa continua a ser muito cobiçado pelos clubes da Premier League, especialmente Arsenal e Newcastle, e pode ver cotação subir caso vença este prémio. Na lista, entre outros, há a registar a presença do antigo médio do Benfica Enzo Fernández, atualmente a jogar no Chelsea, e o blaugrana Gavi. Resta assinalar que o prémio no ano passado foi entregue ao avançado Victor Osimhen, do Nápoles.