Diomande pré-convocado para a CAN e com duelo no horizonte contra... Geny Catamo

Diomande integra a lista de 53 jogadores pré-convocados pelo selecionador da Costa do Marfim, Jean Louis Gasset, para a CAN, que será disputada... em casa, de 13 de janeiro a 11 de fevereiro, nas cidades de Abidjan, Bouaké, Korhogo, San Pédro e Yamoussoukro.A chamada do central do Sporting acaba por ser expectável, tendo em conta que tem sido uma presença constante nas recentes listas de convocados dos Elefantes. Seja como for, o jogador de 20 anos terá ainda de resistir ao corte dos referidos 53 para a lista final de 27 jogadores, que será dada a conhecer nas próximas semanas.Caso se confirme, Diomande até poderá arrancar a preparação contra... Geny Catamo. Isto porque a Costa do Marfim tem agendado um particular, no próximo dia 6 de janeiro, diante de Moçambique, seleção que tem no ala dos leões um dos seus principais destaques.