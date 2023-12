Diomande: «Qualidade e segurança acima da média? Não acho, porque ainda tenho muito a melhorar»

Contratado em janeiro deste ano ao Midtjylland, quando jogava por empréstimo no Mafra, Diomande encontrou uma família no Sporting. "Tenho uma relação muito boa com todos. Falo muito com o Edwards, Hjulmand, Gyökeres, St. Juste… falamos todos inglês. Damo-nos muito bem. Temos um grupo bom e muito unido e posso dizer o mesmo sobre a equipa técnica, que está sempre disposta a ouvir-nos e a explicar-nos as coisas", conta o central, em entrevista ao jornal 'Sporting'.O papel de Rúben Amorim tem sido fundamental. "Sinceramente, aprecio-o muito, mesmo. É um óptimo treinador, muito compreensivo e o treinador certo para nós. Ele ajuda muito todos os jogadores e em particular os mais novos, para que possam ser melhores. Transmite-nos muita confiança e isso é muito positivo para nós. Foi fácil integrar-me porque há muita entreajuda", destaca.Um elogio cai sempre bem mas Diomande, de 20 anos, discorda que tenha segurança e qualidade acima da média para a idade. "Já várias pessoas me disseram isso, de ter qualidade e segurança acima da média, mas, sinceramente, não acho que seja assim porque sinto que ainda tenho muitas coisas a melhorar. Trabalho todos os dias para isso", prefere salientar, garantindo que se sente "confortável em qualquer esquema tático", seja com três centrais ou numa linha de quatro.Com 3 golos em 37 jogos desde que chegou ao Sporting, Diomande admite que é "sempre um prazer marcar" mas, tendo em conta que é um defesa, "acaba por ser mais importante fazer um corte que decida o resultado."Neste (ainda curto) trajeto no clube, reconhece, o momento mais especial remonta a 16 de março, quando o Sporting foi a casa do Arsenal vencer no desempate por penáltis (5-3), após uma igualdade (1-1) no final dos 120 minutos (e um 2-2 em Alvalade). O feito, assinalado por um golo memorável de Pote, valeu aos leões a passagem aos quartos-de-final da Liga Europa. "Destaco o jogo com o Arsenal, em Inglaterra, na época passada. Foi um jogo marcante para todos nós, pelo jogo em si e porque nos permitiu continuar na Liga Europa", recorda.