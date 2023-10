Diomande responde a Otávio: «Em outubro tentamos algo diferente»

A nomeação de Ousmane Diomande como melhor defesa do mês de setembro na Liga não parece ter caído bem junto de Otávio, central do Famalicão que ficou em 2º na votação e expressou a sua frustração ao questionar se por acaso jogava basquetebol, claramente em tom de ironia. "Não é possível. Eu jogo basquetebol?", atirou o central brasileiro, num momento que deu muito que falar.Desta feita, foi a vez de Diomande reagir à polémica, deixando uma pequena provocação ao adversário do Famalicão. "Otávio, como no futebol, já somos defesas do mês, em outubro tentamos talvez algo diferente", brincou o internacional costa-marfinense de 19 anos, ilustrando a publicação no Instagram com uma fotografia de um jogador de basquetebol da seleção costa-marfinense.Recorde-se que, a respeito da votação da Liga, Otávio foi o segundo mais votado pelos treinadores principais da competição ao reunir 15,56 por cento das preferências, apenas atrás de Diomande, que reuniu 30,37% das preferências.