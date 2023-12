Diomande revela ambição no Sporting: «Quero ganhar títulos e começar já esta temporada»

O Sporting chega ao Natal na frente do campeonato, depois de vencer o FC Porto por 2-0 em Alvalade. Em entrevista ao jornal do clube, Diomande sublinha que os leões foram justos vencedores do clássico."Estivemos muito bem e merecemos ganhar. Era um clássico e um jogo importante para os adeptos e para nós. Estamos muito contentes porque o ganhámos e porque continuamos líderes", salientou o central costa-marfinense, de 20 anos, concordando em que foram "apenas 3 pontos e ainda faltam muitos jogos para o campeonato terminar mas é sempre bom estar em primeiro."Com o Sporting em 1.º na Liga e a lutar em todas as frentes, o defesa adverte para as dificuldades de uma época longa e recomenda a fórmula de encarar um jogo de cada vez. "O pensamento é ir jogo a jogo. É com esse pensamento que trabalhamos e que entramos em campo. Jogo a jogo e todos juntos. Sabemos que não é fácil porque não jogamos sozinhos e porque as outras equipas também querem ganhar, mas temos de fazer o nosso trabalho e eu acredito que o vamos fazer bem", refere.O discurso mais cauteloso, porém, não retira ambição. Questionado sobre os seus objetivos no futebol, Diomande aponta alto. "Os meus objetivos são os de todos os jogadores: ganhar títulos. Quero ganhar títulos e começar já esta temporada. Estamos a trabalhar para que isso aconteça. E... também tenho o objetivo de marcar muitos golos de cabeça (risos)", gracejou o camisola 26, que leva 2 golos e uma assistência esta época.De olhos postos em 2024, Diomande deseja "o melhor" a todos os adeptos e, em contrapartida, pede que continuem a apoiar a equipa. "Em 2023 vivemos vários bons momentos e no próximo ano queremos continuar a contar com eles e a festejar muitas vitórias com eles. Espero que consigamos atingir os nossos objetivos e contamos com eles para isso. Peço-lhes que nos continuem a apoiar seja em Alvalade ou fora. Temos contado com muito apoio, mesmo fora de Portugal. Agradecemos e pedimos que continue a ser assim", conclui.