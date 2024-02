Diomande traz fome de leão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diomande pode estar sem ritmo mas regressou da CAN com "fome de jogo", uma garantia deixada por Rúben Amorim, que anunciou ontem o regresso do central à convocatória.

"O Diomande chegou muito bem, com fome de jogar, e muito sério. Às vezes esquecemos a agressividade que traz à equipa. Mais tarde ou mais cedo vai ser lançado para entrar na rotação", esclareceu o técnico, que ainda adiou o regresso de St. Juste, por opção: "Já está a trabalhar connosco mas eu acho que precisa de mais tempo", referiu.

De fora por lesão está Paulinho que deve regressar na Liga Europa, e Rafael Nel, que regressou à equipa B, conforme explicou o treinador. "Realizámos um estudo do que precisamos para o jogo e achámos melhor deixar o Nel jogar na B", descreveu.

Alterações à vista

Em relação à equipa, são esperadas alterações e é provável o regresso de Coates, Geny, Morita e Trincão à titularidade, jogadores que foram geridos frente ao Young Boys (o capitão, inclusive, ficou em Lisboa). Com Coates em campo, Gonçalo Inácio deverá voltar ao lado esquerdo da linha defensiva. Já as entradas de Morita, Geny e Trincão deverão implicar as saídas de Bragança, Esgaio e Edwards, respetivamente.