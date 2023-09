Diretor desportivo do Sturm Graz viu o Sporting em... VHS

Andreas Schicker, diretor desportivo do Sturm Graz, elogiou o Sporting, até porque há muito que conhece a história do clube de Alvalade, que pela primeira vez viu numa cassete... de má memória para os leões. "O Sporting está na minha primeira cassete VHS, que via uma e outra vez com 10 anos. Um Rapid Viena-Sporting, em 1995 [2ª ronda da Taça das Taças]. Ficou 4-2 na eliminatória, após prolongamento. Foi aí que conheci o Sporting", revelou, à 'APA', ciente do talento que sai de Alcochete: "Têm sempre jogadores talentosos na formação, que depois vemos numa liga de topo. Lá é tudo muito maior do que aqui".

Todavia, é preciso não confundir o louvor ao Sporting com resignação, pois o Sturm vai jogar para vencer: "Se jogarmos com agressividade, pode ficar difícil para o Sporting em Graz."