Diretor do Lecce garante Hjulmand no Sporting "em breve" e atira: «Foi a sua vontade»

Os bastidores 'borbulham' sobre o porquê de Morten Hjulmand, médio de 24 anos do Lecce, ainda não ser jogador do Sporting, mas esta quarta-feira, Pantaleo Corvino, diretor-técnico dos giallorossi garantiu aos jornalistas que o acordo com os leões se mantém e que para a oficializam restam apenas alguns pormenores, discutidos agora entre o dinamarquês e os verdes e brancos.





"Negociámos com o Sporting e chegámos a um acordo, que assinámos. Depois, o jogador foi autorizado negociar com o clube, algo que, como sabemos, leva tempo. Está a negociar e espero que possa aproveitar esta oportunidade, porque pode não aparecer outra igual. Estamos a torcer para que tudo se resolva em breve, é no que acredito", atirou o dirigente, sobre o negócio que vai levar até aos seus cofres 18 milhões de euros fixos, mais 2 M€ mediante objetivos desportivos.

E prosseguiu com o que disse ser a intenção do nórdico em dar o salto: "Ninguém me trouxe o Morten [Hjulmand, em 2021], nenhum agente. Fui eu que entrei em contacto quer com o seu agente quer com o Admira [ex-clube, da Áustria], para o trazer. Mostrou-nos o seu valor durante dois anos e agora esta foi a sua vontade, rumar a novas etapas - comunicou-o sempre de forma educada. Não o colocámos no mercado, foi ele, como capitão de equipa, que nos informou sobre o que queria; e nós dissemos: havendo uma boa oportunidade, que ele não seria intransferível."



Corvino vinca ainda que Hjulmand está a ser transferido por... uma 'pechincha', dado que vê futebolistas com menor qualidade sobrevalorizarem-se no mercado: "Não definimos o preço a pensar aquilo que o jogador poderia valer, porque até acho que o acordo foi alcançado abaixo do seu valor real; fizemos as coisas assim porque era a sua vontade. Se olharem para jogadores da mesma posição, que não valem tanto como o Hjulmand, percebem: avaliam o Fazzini [Empoli] em 20 milhões, e o Frattesi [ex-Sassuolo] rumou ao Inter por empréstimo, mas com uma opção de 35 milhões..."



Tal como Record tem noticiado, o futebolista e o Sporting devem fechar tudo nas próximas horas, podendo, depois, o futebolista viajar até Lisboa, onde Rúben Amorim o espera... com expectativa!