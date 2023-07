Do céu ao inferno em 3 minutos: O lance que valeu a expulsão a Barroso na estreia pelo Sporting

Malgré un carton rouge indiscutable, on soulignera le soutien de TOUTE l’équipe du Sporting qui vient consoler Leonardo Barroso. VAMOS RAPAZ pic.twitter.com/UZAsdngkne — (@FR_SportingCP) July 25, 2023

Leonardo Barroso, jovem da formação do Sporting foi do céu ao inferno em apenas três minutos. Ao minuto 81 do particular frente à Real Sociedad, o defesa cumpria a estreia pela equipa principal dos leões e três minutos depois via o cartão vermelho direto após uma entrada duríssima sobre um adversário.Depois de ver o cartão vermelho direto, Barroso recebeu prontamente o apoio dos companheiros de equipa.