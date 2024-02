Do "jogo policiado, triunfo abençoado" ao "carburar a todo o vapor": nação sportinguista e o jogo da Taça

ouviu conhecidos adeptos do Sporting após a vitória frente à U. Leiria (0-3) , jogo dos quartos de final da Taça de Portugal."Foi um jogo bom do Sporting, penso que poderiam ter marcado mais golos. O Sporting não precisou de se esforçar muito. Foi o que eu esperava, a equipa mostrou que está a jogar bem, queria passar e conseguiu-o com toda a tranquilidade"."Foi uma vitória justa, sem contestação. Perante um adversário que se bateu bem, mas a diferença de qualidade fez-se notar. O Sporting está num belíssimo momento. Foi uma passagem tranquila, mas a U. Leiria deixou boa imagem"."Jogo policiado, triunfo abençoado. A Lei do mais forte impôs-se e o Sporting acabou por vencer com inteira justiça. O coletivo verde e branco mostrou que está mesmo afinadíssimo e a carburar a todo o vapor. Já cheira a Jamor".