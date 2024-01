Dois jogadores senegaleses vão fazer testes no Sporting

?? Nos joueurs Abdou Gassama et Alpha Diallo se sont envolés hier soir vers Lisbonne où ils vont passer des essais avec le Sporting Clube de Portugal. Nous leur souhaitons bonne chance et beaucoup de réussite dans cette étape importante de leur jeune carrière. #TeamAFC ?? pic.twitter.com/BcI5AEtog5 — Amitié Football Club (@Amitie_Fc) January 6, 2024

O Sporting prepara-se para receber Abdou Gassama e Alpha Diallo, jovens jogadores senegaleses que ao longo dos próximos dias vão estar à experiência na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.A informação foi veiculada pelo próprio clube onde a dupla atua, o Amitié FC, da segunda divisão do Senegal. "Os nossos jogadores Abdou Gassama e Alpha Diallo viajaram ontem à noite para Lisboa, onde vão fazer testes com o Sporting Clube de Portugal. Desejamo-lhes boa sorte e muito sucesso nesta importante fase das suas jovens carreiras", pode ler-se na publicação.Refira-se que o proprietário do Amitié FC é Demba Ba, antigo internacional senegalês e ex-jogador do Chelsea, Newcastle ou Besiktas, entre outros.