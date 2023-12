Dolores Aveiro vibrou com o Sporting-FC Porto no camarote de Alvalade

A mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, não quis perder a oportunidade de apoiar a equipa do Sporting e assistiu ao clássico num dos camarotes do Estádio José Alvalade. A fervorosa leoa foi sofrendo ao longo dos 90 minutos e, como é natural, celebrou de forma efusiva os golos de Gyökeres e Pote. No final da partida foi mais uma adepta a festejar o triunfo e a liderança no campeonato.