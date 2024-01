Dupla do Watford descartada pelo Sporting

No mercado por um extremo, o Sporting tenta acelerar uma pasta que Rúben Amorim considera prioritária, a pensar no presente e no futuro da equipa, que já está a ser preparado. Nas últimas horas, os rumores em torno de possíveis alvos do Sporting subiram de tom, nomeadamente nas redes sociais, com destaque para uma dupla do Watford, do Championship: o colombiano Yaser Asprilla e o brasileiro Matheus Martins, ambos de 20 anos.Os nomes dos dois jogadores foram apontados a um alegado interesse dos leões mas, segundoapurou, nenhum deles faz efetivamente parte dos planos de Amorim e da estrutura de futebol para este mercado de transferências.