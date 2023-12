Duscher recorda passagem pelo Sporting e lamenta drama atual: «Não posso mais com os meus joelhos...»

Aldo Duscher, antigo médio argentino que conquistou um campeonato nacional ao serviço do Sporting em 1999/2000, concedeu uma entrevista ao 'AS' onde recordou essa passagem pelos leões e onde lamentou o facto de já nem conseguir jogar futebol por causa... dos seus joelhos."Joguei em todas os escalões inferiores do Newell's [Old Boys] até chegar à 1.ª divisão. Também passei pelas categorias juvenis da seleção argentina. De lá, saltei para Portugal, para o Sporting. Ali passei dois anos muito bons. No primeiro [ano] entrámos na Liga dos Campeões e no segundo conseguimos conquistar o campeonato. O clube não ganhava o campeonato há 18 anos e nós conseguimos fazê-lo. A partir daí, o Depor [Deportivo de La Coruña] contratou-me. Fiquei lá sete temporadas", começou por explicar o ex-jogador, agora com 44 anos.E acrescentou, quando questionado acerca do seu trajeto: "[Foi] Muito positivo. A verdade é que conquistei muito, aprendi muito, partilhei o balneário com grandes companheiros e ídolos. O futebol tem data de validade, é preciso aceitá-lo. Deixei tudo. Hoje em dia nem jogo futebol, não posso mais com os meus joelhos. Estou muito tranquilo porque deixei tudo. Agora estou nesta nova etapa como treinador e continuo a preparar-me para, a qualquer momento, fazer uma carreira importante", rematou.Recorde-se que Aldo Duscher deixou o futebol em 2012, quando representava o Paralimniou, do Chipre.