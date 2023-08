Eduardo Henrique interessa ao Moreirense

O médio do Sporting Eduardo Henrique é um dos alvos do Moreirense para reforçar o meio-campo. O clube de Moreira de Cónegos encetou negociações com os leões para perceber em que condições pode contar com o jogador que não entra nos planos de Rúben Amorim.Eduardo Henrique, de 28 anos, encaixa no perfil traçado pelos responsáveis do Moreirense para reforçar o plantel. O clube procura um jogador mais forte fisicamente, com características distintas dos jogadores que já se encontram a trabalhar com Rui Borges.