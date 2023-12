Eduardo Quaresma: «Esta é a minha segunda casa»

Eduardo Quaresma em lágrimas após brilhar e assistir Gyökeres: golo acabaria por não contar



A noite foi mais uma vez de Gyökeres, que abriu caminho à vitória (2-0) do Sporting na receção FC Porto mas, desta feita, o avançado sueco teve que dividir o protagonismo com Eduardo Quaresma. Cartada surpresa de Rúben Amorim para fazer face à ausência de Coates, o jovem central de 21 anos apareceu no onze e acabou por anotar uma excelente exibição, tendo até assistido Gyökeres para o 2-0 com um excelente cruzamento, festejando depois efusivamente com os colegas ao ponte de... ficar lavado em lágrimas. No entanto, esse lance viria a ser invalidado por falta no decorrer da jogada. No final, à Sporting TV, Quaresma afirmou que sempre sentiu o apoio dos adeptos e atestou a justiça do triunfo da equipa de Rúben Amorim."Já estou aqui há muito tempo, como sempre disse esta é a minha segunda casa, senti o apoio dos adeptos, sempre, independentemente se jogasse ou não, se estivesse no Tondela ou no Hoffenheim. Hoje não foi diferente e mostraram que estão comigo e eu estou com eles. Fomos justos vencedores. O FC Porto é muito difícil, tínhamos de estar concentrados do primeiro ao último minuto, como o míster disse; às vezes perdemos nos pormenores e hoje ganhámos nos pormenores. Fomos mais fortes. Pensamos no próximo jogo", afirmou, acrescentando: "O apoio foi muito bom. Os adeptos têm sido incríveis e hoje não foi exceção. O apoio foi do primeiro ao último minuto."