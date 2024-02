Eduardo Quaresma maravilhou os sportinguistas e foi recompensado com um prémio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de marcar o primeiro golo pela equipa principal, @eduardo_edu_72 foi eleito pelos Sportinguistas o #PlayerOfTheMatchSCP de ontem pic.twitter.com/nTC9Ig43y9 — Sporting CP (@SportingCP) February 12, 2024

Horas depois de ter brilhado na receção do Sporting ao Sp. Braga, Eduardo Quaresma foi recompensado pelos sportinguistas, ao ter sido eleito o melhor em campo na goleada dos leõesO central, de 21 anos, que estreou-se a marcar pela equipa principal diante dos bracarenses, recebeu a distinção após a sessão de treino desta segunda-feira, no regresso da equipa à Academia. A prova de que vive, de facto, um dos melhores momentos de leão ao peito e que enche as medidas aos adeptos!