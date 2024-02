Eduardo Quaresma saiu aplaudido de pé: «Não se explica, sente-se»

Eduardo Quaresma, ao 25.º jogo pela equipa principal do Sporting, marcou o seu primeiro golo, um momento que comungou com os adeptos e companheiros logo na celebração. No final da partida, o central utilizou as redes sociais para expressar o seu estado de espírito. "Não se explica, sente-se", partilhou, no Instagram, revelando assim as emoções vividas.

A explosão de felicidade do defesa, de 22 anos, foi devidamente retribuída pelos adeptos que fizeram questão de aplaudi-lo de pé aquando da substituição, uma decisão que Amorim justificou com "dores musculares" antes de analisar o lance de inspiração do seu jogador. "Faz isso desde miúdo, sempre foi uma qualidade dele", explicou Rúben.

Menino bonito de Adán

O momento feliz de Quaresma também envolveu os companheiros de equipa, como revelou Adán. "É muito querido no balneário, todos o apoiamos porque sabemos da qualidade que tem. Estamos a ajudá-lo no crescimento a nível mental, que era o que faltava", afirmou na Sporting TV.

Coates, no final do jogo, incentivou-o a celebrar o triunfo com os sportinguistas.