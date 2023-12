Eduardo Quaresma volta a ser titular no Sporting quase dois anos depois

Perante a inesperada ausência de Sebastián Coates para o clássico desta noite, frente ao FC Porto, Rúben Amorim promoveu uma autêntica surpresa no onze do Sporting. Quando seria expectável que fosse Matheus Reis a colmatar a vaga do internacional uruguaio e assim compor o trio de centrais, juntamente com Diomande e Gonçalo Inácio, o técnico do Sporting trocou as voltas a tudo e todos e lançou Eduardo Quaresma na equipa titular.Para se ter uma noção, o jovem defesa de 21 anos não aparecia de início num jogo do Sporting há quase dois anos. A última vez remonta a 15 de janeiro de 2021, no empate a um golo na receção ao Rio Ave.