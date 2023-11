Edwards após acidente de viação: «Agradeço a todos os que se preocuparam, mas estou bem!»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jogador do Sporting sofre acidente a caminho da Academia de Alcochete

Poucas horas após ter sofrido um aparatoso acidente quando se dirigia para o treino matinal do Sporting, na Academia Cristiano Ronaldo, Marcus Edwards utilizou as redes sociais para descansar os seus seguidores, aproveitando também para agradecer as mensagens que tem recebido nas últimas horas."Agradeço a todos os que se preocuparam - eu estou bem!", escreveu, na sua língua materna, o camisola 10 dos leões, convocado, apesar de tudo, para a visita a Bérgamo, onde a equipa de Rúben Amorim vai defrontar a Atalanta (amanhã, quinta-feira, 17h45).