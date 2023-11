Edwards deixa aviso na jornada antes do dérbi: «Nós nunca desistimos»

Marcus Edwards foi eleito o homem do jogo diante do Estrela da Amadora e, em vésperas do jogo com o Benfica, deixou o aviso: "Nós nunca desistimos".Com mais um golo e uma assistência, o inglês também comentou à SportTV o seu golo ante a formação amadorense. "É certo que foi um grande golo, mas acima de tudo foi uma boa prestação de toda a equipa. Como eu disse nunca desistimos", acrescentou o jogador que ainda agradeceu aos adeptos: "Motivam-nos e estão sempre connosco".