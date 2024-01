Edwards falha receção ao Tondela devido a síndrome gripal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marcus Edwards não foi convocado para a receção do Sporting ao Tondela, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, devido a uma síndrome gripal que está a afetar o extremo inglês, informaram os leões quando divulgaram a ficha de jogo aos jornalistas.Recorde aqui os onzes que os verdes e brancos e beirões vão apresentar para o duelo da prova-rainha, com início às 18h45, no José Alvalade.