Edwards garantiu que não ficou afetado pelo acidente: «Preparei o jogo da mesma maneira»

Edwards passou 36 horas alucinantes. Após ter sofrido um acidente de viação a caminho do treino, o jogador foi convocado para o jogo com a Atalanta e, apesar de ter começado a partida no banco, entrou após o intervalo a tempo de marcar o golo que garantiu o empate dos leões e, consequentemente, a passagem no 2º lugar do grupo D que dará acesso ao playoff.No final do jogo, o inglês garantiu que "estar bem" apesar da violência do despiste. "Preparei o jogo da mesma maneira pois não sabia se ia jogar ou não. Sinto-me bem e estou grato pela segurança do carro", afirmou o jogador, à SIC, onde ainda lamentou o resultado: "A Atalanta foi um bom opositor. Ficámos em desvantagem mas depois conseguimos criar várias oportunidades e merecíamos ter ganho".