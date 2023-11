Edwards sofre acidente de viação a caminho da Academia de Alcochete

Assim ficou o carro de Edwards após aparatoso acidente de viação



Marcus Edwards sofreu um acidente de viação na manhã desta quarta-feira, na Atalaia, quando se dirigia para a Academia de Alcochete, onde o Sporting irá realizar um último treino de preparação para o jogo da Liga Europa com a Atalanta, partida agendada para amanhã, em Itália, às 17H45.Apesar de o acidente, que envolveu outra viatura, ter sido aparatoso, o extremo encontra-se bem na companhia de responsáveis do Sporting, Bruno Rosa e Paulo Almeida. O condutor do outro carro também saiu ileso, mas no local estão duas ambulâncias, os bombeiros e a GNR.O treino dos leões, previsto para as 10 horas, vai começar com algum atraso, prevendo-se que Edwards seja observado pelo departamento médico do clube.